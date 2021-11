Les meilleurs marchés de Noël de Paris

Dans le game des marchés de Noël, le Hasard Ludique est assurément l'une des places fortes. Cette année, si on a déjà repéré les cuvées végane et made in 18e, c'est avec une nouvelle édition de son marché afro que le lieu lancera les 4 et 5 décembre son cycle de raouts hivernaux engagés. Mis en musique par l'entité Je Consomme Noir, l'événement verra plus d'une vingtaine d'artisans et artistes afro-descendants investir les 300 mètres de quais couverts sur la petite ceinture. On y retrouvera entre autres les bières et spiritueux des marques Beer Minko et Maroon, les vêtements de sport aux imprimés wax de Massollo ou encore les sacs manufacturés en Ethiopie de la marque Enaden. A vous de faire votre choix.