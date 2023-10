Plus que quelques jours pour aider à faire rouvrir la Clef, le dernier cinéma associatif de Paris

Encore un petit effort pour (r)ouvrir le champ des possibles de la Clef ! Six mois après la signature de son compromis de vente (et un an et demi après son exclusion), l’ultime cinéma associatif de Paris arrive à la croisée des chemins. Pour rouvrir, le collectif derrière le rachat doit réunir d’ici au 26 octobre un peu plus de 100 000 € (au soleil).

Avec ces sous, ils auront alors coffré les 400 000 € nécessaires pour boucler leur promesse d’achat de 3,1 millions d’euros (dispatchés entre prêt bancaire, généreux mécènes et une première campagne de financement) négociée avec le proprio du lieu, le comité social et économique de la Caisse d’Epargne. Sera alors venu le temps de tourner une page de quatre ans pendant laquelle la Clef – initialement ouverte en 1973 – a vécu une féconde et glorieuse occupation avant une douloureuse expulsion en mars 2022.

Pour celles et ceux qui débarquent en plein milieu du film, la Clef Revival a vécu pendant deux ans et demi au rythme d’une prog collective diverse et radicale en dehors de toute logique de marché, avec des séances quotidiennes à prix libre et des rencontres à foison. Mais aussi d’une activité de création grâce à un atelier d'autoproduction (le Studio 34), des initiations à l'image avec des écoles et une gouvernance horizontale dans tous les domaines. Bien plus qu'un cinéma, la Clef Revival a été un îlot de liberté assez unique. Maintenant, on attend avec hâte la suite de la saga.