Pour Art Basel Paris, We Are Ona cache sa table éphémère chez un ancien carrossier

Toujours aussi doué pour dégotter des lieux inédits où poser ses événements, le studio de création culinaire et artistique We Are Ona, prix spécial des derniers Time Out Food & Drink Awards, a jeté son dévolu sur un ancien carrossier au cœur du 7e (à deux bielles des Invalides) pour sa prochaine série de dîners à l’occasion d’Art Basel Paris. Mais évidemment, vous n’allez pas vous attabler entre deux bidons d’huile de vidange. L’espace a été entièrement transformé par India Mahdavi, architecte et scénographe parisienne : un textile unique, inspiré de la rose d’Ispahan, recouvre l’ensemble des éléments (nappes, serviettes, tabliers, assises).

Rose d’Ispahan et chef de Mexico

L’idée ? Brouiller les repères pour une immersion visuelle et sensorielle complète (et mettre un peu de fleur dans votre Insta).

Côté cuisine, vous allez pouvoir déguster les menus en 6 ou 8 levées du chef mexicain Jesús Durón, passé par la Marine d’Alexandre Couillon et actuellement chez Pujol à Mexico, qui excelle à cuisiner poisson, fruits de mer et légumes de saison. Les prix ? 140 ou 220 €, sans les vins mais souvenirs inclus.



Où ? 36 rue Chevert, Paris 7e

Quand ? du 20 au 26 octobre

Réservation indispensable ici.