Pour fêter ses dix ans, le Food Market se met en trois

En 2015, Virginie Godard avait une intuition qui bouillonnait dans sa tête tel un samosa dans une friteuse : la street food, omniprésente dans le monde, allait bousculer durablement nos habitudes de nous attabler pour se sustenter. Une décennie et une pandémie plus tard, force est de constater qu’elle avait vu juste. Nous avons pris l’habitude de manger dans la rue et le Food Market, le rendez-vous mensuel qu’elle a monté sur le boulevard de Belleville, y a joué sa part avec plus de 180 restaurateurs mobilisés chaque année et 6 000 visiteurs et visiteuses par soirée !

Pour fêter 10 années festives de sandwichs, brochettes et autres bols fumants, le Food Market se multiplie par trois. Premier étage de la fusée anniversaire le soir du 3 juillet : un bon vieux Food Market bellevillois à l’ancienne avec des étals tenus par exemple par Blend ou Distrito Francés, des bières et du cidre et un prix unique d’anniversaire de 10 €.

Deuxième étage, un Food Market en dur se pose au 5 rue d’Eupatoria entre les murs de l’ancienne galerie Eva Pritsky. Baptisé Mini Mart, cet éphémère konbini va proposer des plats imaginés par Sho Miyashita (Haikara) et Jordan Moilim, des bières, des lattes, des granités et de la limonade, mais aussi de quoi cuisiner japonais et de la merch maison du 4 au 6 juillet.

Et enfin on termine ce festival itinérant par une infidélité à la rive droite avec un Food Market qui va se déployer dans la très chic rue du Bac, au pied du Bon Marché. Le samedi 5 juillet après-midi vous allez pouvoir harponner des kebabs signés Mehmet, des pâtes de Pastavino, des burgers de Mersea, des brochettes en feu de Bang Bang… mais aussi des plats concoctés par les chefs de la Grande Épicerie. Bon anniversaire la street food !

Food Market Belleville

Quand ? Jeudi 3 juillet De 18h à 22h30

Où ? Boulevard de Belleville, Paris 20e

Mini Mart

Quand ? Du 4 au 6 juillet de 11h00 (12h le vendredi) à 22h00 (18h le dimanche)

Où ? 5 rue d’Eupatoria, Paris 20e

Food Market Rive Gauche

Quand ? Samedi 5 juillet De 11h à 18h

Où ? rue du Bac, Paris 7e