Pour Halloween, le musée Rodin ouvre la Porte de l’Enfer le temps d’une soirée

Les sculptures du musée Rodin hurlent déjà de terreur (littéralement dans le cas du Cri ou de L'Épouvante). Pour Halloween, le musée va se transformer en maison hantée le temps d’une soirée sobrement intitulée “Bienvenue en Enfer”. De 19h à 23h, le 31 octobre, danseurs, conteurs et autres créatures échappées de l’emblématique Porte de l’Enfer évolueront entre les œuvres, au rythme de la bande-son de votre dernier cauchemar.

Vos hôtes pour la soirée ? Les personnages les plus creepy de la littérature fantastique (trouvés chez Lovecraft, Dante ou Shelley), qui vous attendront… Ben, là où vous ne les attendez pas, des coins les plus breu-son du musée aux espaces les plus reculés du jardin, pour vous raconter leurs horreurs. En plus des monstres derrière les portes, un buffet dantesque est annoncé, avec friandises et autres doux poisons.

“Attention, les plus jeunes pourraient être effrayés par l'intensité de la mise en scène”, peut-on lire sur le site du musée. OK bouhmeur : il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de choper un ticket. Rendez-vous en Enfer ?

Où ? au musée Rodin, Paris 7e.

Quand ? différents créneaux horaires entre 19h et 23h, le 31 octobre 2023.

Combien ? 12 € - 27 €.