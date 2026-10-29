Halloween et ses réjouissances approchent à grand renfort de bals costumés musicaux, de fausse hémoglobine et d’ambiances (presque) terrifiantes. Chez Time Out, on a fait minutieusement le tri pour ne garder que le nectar des soirées, tous genres musicaux confondus. Ne reste plus qu’à choisir le bon costume.

Une fausse dernière soirée de la Station

On pensait écrire ce texte avec de la pluie dans les yeux, après tout, ça devrait être la dernière soirée de la Station avant trois ans de travaux. Puis finalement, à la dernière minute, le lieu a eu droit à un sursis de deux mois. N'empêche que ce Doomsday reste la soirée intestable du soir, avec une prog étalée sur quatre scènes dispatchées dans les deux Station dans lesquelles on trouve tout ce qui a fait le sel du lieu depuis dix ans, soit le bon, le brut et le plus bouillant des marges musicales les plus hype de l'époque. Si vous avez la chance d'y aller, vous pourrez dire que vous étiez au closing officiel. Pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine.

Quand ? samedi 31 octobre 2026, de 20h à 7h

Où ? 29 avenue de la Porte d'Aubervilliers, Paris 18e

Combien ? liste d'attente ici

Un Halloween shatta au Chinois

Au-delà d'un nom de qualité, cette Shattaween, soirée tricotée par le Bal de Paname, a surtout le mérite d'être clair sur ses intentions : cette année, pour Halloween, le Chinois va ambiancer ses suiveurs sur du shatta mais plus globalement sur une bande-son qui célébrera les sonorités afro et caribéennes, qu'on parle de bouyon, de konpa, de soca, d'amapiano, de ndombolo, de batida ou de dancehall.

Quand ? samedi 31 octobre 2026, de 23h30 à 5h

Où ? Le Chinois, 6 place du Marché, 93 100 Montreuil

Combien ? à partir de 12 €

Une soirée rap underground dans un lieu tenu secret

Pas de lieu précis, pas d'artistes annoncés mais l'intuition que cette Purge sera l'un des immanquables du 31 octobre. Pourquoi ? Pour la bonne raison qu'elle est usinée par Good Dirty Sound, ce collectif qui organise depuis plus de dix ans les teufs hip-hop les plus interlopes et furieuses du Grand Paris. Avec eux, la liberté trône en majesté – coucou la politique « Viens avec ton crew et ta bouteille » – et les guests, style 13 Block, Alkpote ou Kalash Criminel, sont de qualité ++. « GDS n'a jamais suivi les règles. Cette fois, on les fait disparaître. LA PURGE, ce n'est pas une soirée comme les autres. C'est un état d'esprit. » Tout est dit.

Quand ? samedi 31 octobre 2026, de minuit à 5h

Où ? Lieu tenu secret à la Courneuve, 93 120

Combien ? à partir de 5 € (billetterie ici)

Une soirée ambiance reggaeton à la Villette

Pour les fréquences reggaeton, direction la Villette ! Pour Halloween, le gang Jetlag célébrera les cultures et musiques latino-américaines et investira le Trabendo pour sa traditionnelle Sueños del Infierno. Pour la BO, beaucoup de reggaeton, de dembow, de cumbia et des performances diaboliques de la rédac de Jetlag.

Quand ? samedi 31 octobre 2026, de minuit à 5h30

Où ? Le Trabendo, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Combien ? liste d'attente ici

Un Halloween techno à Mia Mao

Pas le temps de niasier pour Dure Vie en ce moment ! Quelques semaines après avoir participé à l'ouverture nocturne de la Cité du Cinéma, et avant le débroussaillage des Grandes Serres de Pantin en décembre, le média/agence investit Mia Mao pour Halloween. Le tout avec une prog qui frayera entre la techno, la bass ou le hardgroove avec les DJs Wata Igarashi, Tasha et Rin La Dalle, mais aussi dans des contrées parfois inconnues puisque le culte Teki Latex sera aussi de la partie.

Quand ? samedi 31 octobre 2026

Où ? Mia Mao, 2 rue de la Clôture, Paris 19e

Combien ? à partir de 19,80 € (billetterie ici)

Envie de célébrer Halloween en films ? Découvrez notre dossier des 61 meilleurs films d'horreur.