Après avoir disparu des radars en 2020, la faute à un confinement et à un cauchemar épidémique, Halloween et ses réjouissances font un retour en force cette année, à grand renfort de bals costumés musicaux, d'hémoglobine sur les murs et d'ambiances terrifiantes. Mais attention : si on dit qu’abondance de biens ne nuit pas, force est de constater que cette édition abrite quelques plans terrifiants (dans le mauvais sens terme) et donc franchement pas terribles… Pas de ça ici : Time Out a fait minutieusement le tri pour ne garder que les plans les plus qualis, tous genres confondus.

Cette année, sur notre étal des meilleures choses à faire pour le 31, vous trouverez des soirées clubbing avec déguisements de rigueur, un marché d'artisans, des fêtes sur rooftop, des ambiances mexicaines, un ball voguing et même des films à faire dresser les poils. Bon bah y a plus qu’à choisir.