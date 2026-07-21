Pour la fête nationale belge, on a testé les frites de Mallory Gabsi

C’est le 21 juillet et on ne vous apprend pas que cela marque la date anniversaire de la prestation de serment du premier roi des Belges à la Constitution en 1831 (et donc l’indépendance du pays). Pour marquer le coup, nous sommes allés tester la dernière adresse du chef belge le plus connu de ce côté-ci du Quiévrain : Mallory Gabsi, demi-finaliste de la mythique saison 11 de Top Chef en 2020 et chef éponyme d’une table gastronomique dans le 17ᵉ. Cette fois, il ouvre une friterie dans la plus pure tradition du Nord. Les plus assidus avaient, peut-être, réussi à arracher un cornet au pop-up 140° Street du quai de la Tournelle en 2020.

Un fritkot en dur

Cette fois 140° est un fritkot pérenne, une anfractuosité jaune moutarde dans la rue des Petits Carreaux. Quid du bail des 140°C ? C’est la température idéale du premier bain d’huile (comme l’avait rappelé à Mallory le chef bruxellois Christophe Hardiquest lors d’une épreuve de Top Chef).Bon courage pour arracher une des 4 places assises au comptoir et bonne chance pour réussir à manger votre fricadelle en équilibre sur le cornet si vous restez debout ! A la carte on trouve toutes les snacks frits (poulet frit, saucisse de dinde, croquette de crevettes grises...) mais aussi trois burgers.

© Antoine Besse Le couple royal belge

La star des lieux, la frite en deux cuissons, dont une à la graisse de bœuf (donc pas végé compatible), s’avère très réussie : couleur de lingot, croustillante dehors, moelleuse au centre, avec un bon goût de patate. Ça passe tout seul. Bien servi, le cornet moyen (5,70€) suffit largement pour un adulte affamé. En revanche, il vient sans sa sauce. On rajoute donc 1,10€ (soit 20 % du prix des frites !) pour une mayo à l’ail, un peu timide… Afin de rendre honneur à la Belgique, on escorte nos frites d’une fricadelle (6€) avec – incroyable – une saveur de viande et d’une bouteille de Stella. Plaisir de frire, joie de recevoir !

Où ? 6 rue des petits carreaux, Paris 2e

Quand ? Du lundi au samedi de 12h à 22h et dimanche de 12h à 21h