Pour la Nuit Blanche, une éclipse surnaturelle va illuminer une église en plein Paris

Une éclipse dans une église en plein Paris. Non, on ne microdose pas à la rédac, c’est seulement l’un des meilleurs plans de l’édition 2024 de Nuit Blanche, ce samedi 1er juin. Et il devrait particulièrement plaire aux esthètes fans de calme et d’introspection.

De quoi vivre une éclipse surnaturelle en anamorphose

Le topo ? Toute la soirée, l’artiste Romain Lalire va illuminer l’église Saint-Gervais en plein Marais avec une installation contemplative permettant de vivre une éclipse surnaturelle en anamorphose. Au gré de vos déplacements dans la nef, vous verrez les huit hologrammes de l’installation se joindre et se disjoindre jusqu’à former un cercle parfait, au son d’une musique envoutante. Un peu plus loin dans l’église, une œuvre géopoétique d’Albanne Cannet Del Litto vous emmènera à la rencontre de l’infiniment petit.

Quand ? Samedi 1er juin 2024, de 20h à minuit.

Où ? église Saint-Gervais, Paris 4e.

Combien ? entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.