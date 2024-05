Nuit Blanche à Paris : 5 événements bouillants à ne surtout pas manquer

Skateboards transformés en soundsystem, featuring inédit entre musique et bande dessinée, éclipse holographique dans une église… Comme chaque année, la Nuit Blanche abreuve Paris de rencontres artistiques fortuites et surréalistes et fera de celle du 1ᵉʳ juin prochain un long rêve lucide 100 % licite. Chapeautée par la curatrice guadeloupéenne Claire Tancons, l’édition 2024 peut être imaginée comme une île expérientielle dans la ville rendant hommage aux territoires et cultures d’outre-mer. Entre métissages culturels et créolisation de la création, on vous emmène à la découverte de cinq territoires d’outre-nuit qui vont éclairer la vôtre.

Des concerts dessinés au Centre Pompidou

Dans la catégorie des featurings inattendus, le Centre Pompidou provoque la rencontre entre musique et bande dessinée en offrant pour la Nuit Blanche une carte blanche (pas pour longtemps) au festival d’Angoulême, faisant écho à son expo XXL sur la BD. Au programme de la soirée, des performances qui sortent du cadre et des cases associant illustrateurs et musiciens de tous horizons. On a particulièrement hâte du dernier B2B de la soirée entre la rappeuse Le Juiice et l’autrice Chloé Wary, qui donne des couleurs à la vie de banlieue dans ses magnifiques romans graphiques !

De 20h à minuit au Centre Pompidou, Paris 4eᵉ.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Un métissage artistique et festif à la Caserne

Pour la Nuit Blanche, l’artiste grand voyageur Léo Nataf a été invité à mettre le “Feu à la Caserne”, avec un beau paquet d’invités. En parallèle de l’expo du sculpteur et assembleur, conçue comme une odyssée volcanique témoignant de ses multiples itinérances, l’événement veut ouvrir des portes culinaires et musicales sur le monde. Aux fourneaux, Julien Sebbag offrira une performance inspirée par l’idée de créolisation. Aux platines, la productrice Sharouh ou la comédienne Garance Marillier, du collectif Gadji FC, livreront des mix aux influ

© Léo Nataf

ences nord-africaines.

De 17h à minuit à la Caserne, Paris 10eᵉ.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Une éclipse surnaturelle dans une église

Si la nuit est pour vous synonyme de calme et d’introspection, rendez-vous à l’église Saint-Gervais. Là, dans l’obscurité de l’édifice du Marais, une installation lumineuse et méditative de Romain Lalire vous permettra de vivre une éclipse surnaturelle en anamorphose. Au gré de vos déplacements dans la nef, vous verrez les huit hologrammes de l’installation se joindre et se disjoindre jusqu’à former un cercle parfait, au son d’une musique envoutante. Un peu plus loin dans l’église, une œuvre géopoétique d’Albanne Cannet Del Litto vous emmènera à la rencontre de l’infiniment petit.

De 20h à minuit dans l’église Saint-Gervais, Paris 4ᵉe.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Une soirée maraboutage avec Sara Forever

On avait beaucoup aimé l’expo Demain est annulé de la Fondation EDF. Et on sait déjà qu’on va adorer sa soirée. Organisée pendant la Nuit Blanche, la teuf s’orchestre autour de trois figures et collectifs de nos nuits (inclusives et décomplexées). Début des festivités avec le DA de la Casbah et DJ du collectif LA BOUM, Benjamin Belin, avant d’enchaîner avec une performance inédite de notre drag-queen préférée, Sara Forever (finaliste de Drag Race saison 2). On termine en apothéose avec la Famille Maraboutage pour twerker comme jamais. On vous attend en bombe.

De 20h à 1h à l’Espace Fondation EDF, Paris 7eᵉ.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

© Swannfourmanoy

Une parade de skateboards en plein cœur de Paname

JO obligent, certaines disciplines seront de la partie en cette Nuit Blanche. À l’image du skateboard, ici détourné et réenchanté par l’artiste Kenny Duncan, plasticien et performeur aux créations rituelles et charnelles. Originaire de Pointe-à-Pitre, il tire de son enfance guadeloupéenne une approche du carnaval comme art total. Pour la Nuit Blanche, il a imaginé Wélélé !!!, une parade de skateboards sonorisés entre la place de l’Hôtel de Ville et celle de la République. Une ride émancipatrice et collective, conçue comme un immense soundsystem à roulettes faisant résonner dans Paris les mille et un bruits d’une nuit tropicale.



Performance sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 21h30 à 22h15.

Déambulation de l’Hôtel de Ville à République entre 22h15 et 22h45.

Performance place de la République de 22h45 à minuit.