Pour la Saint-Valentin, le Mama Shelter régale avec des prix cassés

Histoire de célébrer la Saint-Valentin sans craquer son PEL, le Mama Shelter régale les amoureux et les adeptes de galipettes avec une offre à prix cadeau (179 € pour deux) ! Dans ses deux adresses qui squattent les extrémités de la ville (15e et 20e arrondissement), vous allez pouvoir vous dorloter dans un lit 5 étoiles avec, au menu : des cocktails offerts dans la chambre ; un dîner presque aux chandelles (crispy crudo de saumon gravlax et sa crème acidulée à l’aneth, poulet fermier et jus Xéres épaulé de champignons et mousseline de PDT à la truffe, et régressive Forêt noire de la Mama en dessert).

Enfin, et parce qu’on parle de Mama Shelter, tout un tas d’activités pour vaincre l’ennui : love quizz, potion aphrodisiaque, films d’amour, initiation à la bachata… A noter qu’un petit déj en room service est servi le lendemain en chambre pour repartir du bon pied. Reste plus qu’à choisir son camp : plutôt Mama Shelter Paris East ou Mama Shelter Paris West ?

Offres et infos ici.