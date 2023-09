de David Lynch, avec Nicolas Cage et Laura Dern

Quel dommage que la version française de ‘Sailor et Lula’ n’ait pas conservé son titre original, ‘Wild at Heart’ (« déchaînés »). Car dans toute l’histoire du cinéma, peu de couples peuvent rivaliser avec le duo d’hystériques formé par Nicolas Cage et Laura Dern. Affublés de vestes en peau de serpent et bas résille troués, Sailor et Lula sont deux jeunes aussi fous qu’amoureux, en cavale pour échapper à la folie meurtrière de la mère de Lula. D’une possessivité maladive, cette dernière lance en effet la mafia à leurs trousses, avec l’ordre d’éliminer Sailor. Sur la route, les amants croisent une multitude de personnages loufoques, notamment Willem Dafoe, psychopathe à la dentition bien entamée. David Lynch n’est pas vraiment connu pour son amour de la comédie, mais ‘Wild at Heart’ est incontestablement son film le plus drôle...