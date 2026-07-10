Pour les 30 ans de Super Discount, Etienne de Crécy rassemble les pionniers de la French Touch au 104

Deux jours de festival avec un grand back to back en forme de all-stars game de la French Touch

En 1996, Etienne de Crécy lançait les soldes et la French Touch avec l’album Superdiscount. Sorti trois mois avant Homework, le premier album de Daft Punk, le disque a posé les bases du mouvement avec des classiques comme « Le patron est devenu fou » ou « Prix choc ». Pour célébrer son 30e anniversaire, le DJ et producteur parisien organise un Super Discount Festival, une double soirée qui se tiendra les 18 et 19 décembre prochains au 104 avec un line-up directement tiré du panthéon du genre.

Le vendredi, Etienne de Crécy proposera un DJ set Motorbass Tribute, en mémoire du duo qu’il formait avec le regretté Philippe Zdar. On verra aussi sur scène deux DJ américains qui ont beaucoup inspiré les artistes français, Felix Da Housecat et Kenny Dope de Masters At Work.

Le samedi, il joue de nouveau la carte de la nostalgie en invitant le cousin canadien Tiga et l'ancienne égérie d'Ed Banger Uffie, avant le plat de résistance : un grand back to back « French Touch all-stars » dont la liste d’invités n’est pas encore confirmée. Mais on peut déjà présumer qu’on y trouvera Boombass de Cassius et DJ Falcon, avec qui De Crécy a tourné ces derniers temps. On peut aussi parier sans trop de risques sur Alex Gopher ou Alan Braxe. Après, on n’est pas à l’abri de voir Thomas Bangalter débarquer pour dropper un petit Usher.

Où ? 104, 5 rue Curial Paris 19e.

Quand ? 18 et 19 décembre, 19h30-minuit.

Combien ? 49 €.