Plus que quelques jours pour découvrir « La Caverne du Pont-Neuf », l’illusion monumentale de JR à Paris

Dans quelques jours, il sera trop tard pour découvrir « La Caverne du Pont-Neuf », l’installation monumentale de JR qui a transformé le cœur de Paris en illusion géante.

Le compte à rebours est lancé. Si vous n’avez pas encore eu le temps d’aller admirer l’installation monumentale de JR en plein cœur de Paris, il va falloir être vif : l’œuvre vit ses toutes dernières heures.

C’est le moment ou jamais de voir l’événement qui a bousculé le quotidien des Parisiens et le circuit des touristes venus pour l'occasion ou simplement de passage. Conçue en collaboration avec Thomas Bangalter, ex-Daft Punk, La Caverne du Pont-Neuf s’est déployée comme une immense expérience immersive et sensorielle (jusqu'à dans l'odeur), en hommage aux artistes Christo et Jeanne-Claude. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : il faudra lui dire au revoir ce dimanche 28 juin.

Prenez vos agendas : à partir de ce mercredi, il ne vous restera plus que cinq jours et cinq nuits pour vous rendre sous cette installation hors norme, avant son démantèlement. Il faudra ensuite attendre le 13 juillet pour la réouverture totale du pont. Soucieux de son impact, l’artiste a déjà prévu une seconde vie solidaire pour la toile géante, qui sera réutilisée en France par plusieurs organisations.

Le bon plan pour les retardataires : si vous venez à louper le coche ce week-end, la session de rattrapage se tiendra à la Galerie Perrotin, qui prolonge l’expérience avec une exposition gratuite des esquisses préparatoires de La Caverne jusqu’au 25 juillet 2026. De quoi vous consoler.