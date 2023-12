Pour les fêtes, le Royal Monceau s’offre un Noël blanc entre flocons et diamants

Et on vous donne deux façons d’en profiter sans sacrifier votre PEL !

Il neige au Royal Monceau ! Ce mois de décembre, le palace a sorti les décos de Noël – un rien plus précieuses que les nôtres – et infusé son esprit festif dans tous ses espaces, du lobby aux cuisines en passant par la salle de ciné. Tout près des Champs-Elysées, centre névralgique des illuminations et du faste en période de fêtes, l’hôtel s’est plu à réaliser cette année un travail d’orfèvre – littéralement. Déco aux couleurs du joaillier parisien Messika, bûche-bijou… A défaut d’y passer la nuit (même si rien ne vous en empêche, à part peut-être votre porte-monnaie), on vous donne deux façons de profiter un peu de cette vie de château, sur place ou à emporter !

S’offrir une bûche-bijou 24 carats

De corvée de bûche cette année ? Si vous êtes du genre à vouloir briller en toutes circonstances et que vous avez décidé de concurrencer le chapon de votre belle-sœur qui en fait décidément trop : passez la quatrième et ramenez du lourd (tout en légèreté). Cette année, le chef pâtissier du palace Quentin Lechat a mis sur pied le genre de bûche qu’on a autant envie d’exhiber que de déguster. Designée comme un bijou, inspiré des créations emblématiques de la marque Messika, sa bûche vanillée immaculée est sertie de petits choux caramélisés… Et ne sera réalisée qu’en 100 exemplaires. C’est beau, c’est rare, et forcément, c’est pas donné (110 €), mais c’est le prix d’un morceau de vie de palace à emporter.

Ou une séance de ciné cinq étoiles

© Royal Monceau

Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, la considère comme la meilleure salle de ciné privée d’Europe… Le cinéma Katara, caché dans les entrailles du Royal Monceau, a le goût du luxe, jusqu’au popcorn (gourmet s’il vous plaît). Tous les mois, des séances exclusives sont organisées, et en décembre, c’est la Reine des neiges qui débarque au palace. Le dimanche 17, à 15h, on choisit son enfant préféré (où le petit cousin qu’on déteste le moins) pour profiter d’une séance cinq étoiles, avec coupe de champagne et snacking réalisé par le chef pâtissier. Spoiler : vous allez adorer leurs Snickers.

À partir de 25 € la séance, à réserver ici.