Pour les fêtes, l'Hôtel de Ville et la colonne de Juillet sont éclairés en bleu

Un peu comme un sapin, dès que la période des fêtes arrive, la capitale s'illumine de tous les côtés. Si l'on pense forcément aux 1 200 parapluies de Bercy Village, aux structures du domaine de Saint-Cloud et à celles du Jardin des plantes, la mairie de Paris vient également de faire son entrée dans la lumière. Avec l'opération Paris Scintille, la colonne de Juillet et l'Hôtel de Ville vont s'illuminer de bleu.

Histoire d'appâter le chaland, chacune des places accueillera des arbres ainsi que plusieurs animations et chalets pour se remplir l'estomac et les cabas. Si les deux esplanades hébergeront un carrousel et un père Noël pour entretenir la naïveté des enfants, la place de la maison municipale proposera en plus une piste de luge, un mur d'escalade et une pluie de flocons. On vous laissera éteindre la lumière après votre passage.

Quoi ? Paris Scintille

Où ? Place de l'Hôtel de Ville et place de la Bastille, Paris 4e

Quand ? Jusqu'au 2 janvier 2022 pour l'événement situé place de l'Hôtel de Ville. Jusqu'au 26 décembre place de la Bastille.