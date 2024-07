Pour les JO, la cité de l'architecture déplie une pharaonique expo sur les secrets des stades

Démocratiser, performer, mondialiser. Sous ses allures archi-chiantes de dissertation tripartite, le parcours de cette exposition inaugurée au printemps dernier lève le voile sur la formidable histoire de l’architecture des stades, dont les courbes oscillent au fil des époques au gré des matières et des expérimentations, enroulées dans un salmigondis de normes sécuritaires.

Au travers de centaines de photographies sorties de la pénombre des archives, on redécouvre la beauté de ces bâtiments-créatures pensés pour épouser les contours des athlètes, et contenir les excès de supporters copieusement gradinés. Et plutôt que de les appréhender comme de vulgaires équipements publics, on se prend soudain de passion pour ce mélange de ciment, de béton, de polyester armé, de terre battue et de gazon coupé minute, de peaux tièdes, de larmes et de sueur, immortalisant à vue des kilomètres de victoires chronométrées.

Quand ? Jusqu'au 16 septembre 2024.

Où ? 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16e