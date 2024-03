Pour Pâques, une teuf sans œuf au Floréal !

Les blagues du 1er avril vous lassent et vous frôlez l’OD cacaotée ? Alors direction le Floréal , QG bienaimé de Belleville, où déboule l’agence Soif pour organiser sa première bamboche Boisson d’Avril, de midi à minuit garantie sans canular, ni œuf en chocolat. Dans la partie resto, il y aura du vin nat’ à la tireuse et la cheffe Claire Le Boudouil, passée par Chateaubriand et Jones, qui aura carte blanche pour des assiettes voyageuses (avec du poisson d’avril dedans ?)

Et dans la partie galerie de ce lieu bigoût transformée en pico-club, un quartet de DJ alignera des sets qui font bouger les genoux pour une fête de journée comme on les aime avec un revival rave signé Mykonos, de l'électro mentale par fetva, de l'UK Bass de 101 Shawty ou les circonvultions dub de Léa Baldazza... On frétille déjà. Entrée libre pour le dancefloor et réservation fortement recommandée pour le restaurant.

Où ? 43 rue des Couronnes, Paris 20e.

Quand ? 1er avril 2024 de midi à minuit.