Pour sa prochaine expo, le Bon Marché donne carte blanche à Daniel Buren

DANIEL BUREN, 2022 © ARI KARTTUNEN / EMMA - ESPOO MUSEUM OF MODERN ART

Après avoir lustré (ie. suspendu comme des lustres) les marmites et casseroles de l’artiste indien Subodh Gupta dans ses espaces en 2023, le Bon Marché Rive Gauche offre sa 9e carte blanche à l’un des plus grands noms de l’art in situ. Du 9 janvier au 15 août 2024, c’est Daniel Buren qui va réinventer l’architecture du grand magasin, à travers une exposition monumentale en deux actes.

A quoi faut-il s’attendre ?

Dans son premier acte, du 9 janvier au 18 février, “Aux Beaux Carrés : Travaux in situ” présentera différentes œuvres monumentales de l’artiste inspirées de la forme des carreaux des verrières du Bon Marché. Des pièces imaginées sur mesure pour les espaces du magasin, qui viendront se nicher sous ses verrières et sur ses vitrines, mais aussi dans son escalator central et au deuxième étage.

Photo-souvenir : Daniel Buren, La Cabane éclatée aux trois peaux, travail situé, IAC, Villeurbanne, 2000. Détail ©DB-ADAGP Paris

On y trouvera notamment deux “Cabanes éclatées”, série emblématique de l’artiste entamée il y a quarante ans, en 1984 - soit des œuvres ‘situées’, jouant sur le vide, le plein et la superposition de ses éléments en fonction de l’évolution du spectateur en leur sein.

Du 30 juin au 15 août 2024, le deuxième acte de l’exposition sera concentré sur les deux atriums centraux du magasin et les vitrines de la rue de Sèvres. Dans cette seconde partie, ce sont les jeux de couleurs et de lumière de l’artiste qui créeront différentes “promenades” à vivre au sein du grand magasin, au cœur d’une multitude de carreaux colorés. Au Bonheur des Damiers.

Où ? Bon Marché Rive Gauche, 24 Rue de Sèvres, Paris 7e.

Quand ? Du 9 janvier au 15 août 2024.