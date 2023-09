Des œuvres monumentales d'art contemporain débarquent dans les rues et parcs de Paris

Rebaptisée Paris+ depuis sa reprise par le groupe suisse à l’origine d’Art Basel, la Foire internationale d’art contemporain revient le mois prochain. Essentiellement dédié à un public de professionnels du secteur et de collectionneurs, ce rassemblement au croisement du monde de l’art et du CAC 40 (mais n’est-ce pas la même chose ?) s’ouvre au tout-venant via un versant hors les murs. Dès le 18 octobre, plusieurs expositions et œuvres monumentales seront visibles gratuitement au sein de différentes institutions culturelles et dans l’espace public, du palais des Beaux-Arts au jardin des Tuileries.

Daniel Buren © Lorenzo Fiaschi

La foire, qui ne manque pas de ressources, a notamment annoncé une rencontre au sommet entre les œuvres de Daniel Buren et de Michelangelo Pistoletto, deux pionniers de l’art in situ, au palais d’Iéna. Présenté par la très chouette Galleria Continua (qui a des espaces dans le Marais et dans le 77), le projet est inédit et devrait chambouler les perspectives de l’architecture solennelle du palais.

Au programme également, une installation monumentale de Sheila Hicks, qui, en Pénélope des temps modernes, développe des sculptures souples et tentaculaires en entremêlant différents éléments textiles. L'œuvre, une colonne de six mètres de haut habillée de fils multicolores, sera à découvrir sur le parvis de l’Institut de France, face au pont des Arts. Au jardin des Tuileries, une expo collective en collaboration avec le musée du Louvre questionnera notre rapport à la nature, quand une vague géante de cinq mètres de haut, réalisée par l’artiste suisse Urs Fischer, déferlera sur la place Vendôme. Toujours + !

Quand ? A partir du 18 octobre 2023.

Où ? Palais d’Iéna, jardin des Tuileries, place Vendôme, parvis de l’Institut de France, Beaux-Arts de Paris.

Combien ? Gratuit.