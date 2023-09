Pour ses 20 ans, Ed Banger va organiser une soirée dans un… cirque !

De Justice à Myd en passant par DJ Mehdi, voilà vingt ans que l’équipe Ed Banger occupe une place incontournable dans la grande kermesse électronique internationale. C’est dans cet esprit qu’après un passage dans le métro et une (quasi-)résidence au festival We Love Green, Pedro Winter a décidé de se maquer avec l’événement Madame Loyal et de squatter leur fief du cirque Micheletty le 7 octobre.

Anniversaire oblige, pour la compo de départ, Pedro Winter s’est entouré d’artistes amis et de la maison. Pour cette soirée, les convives s’appelleront donc Mr Oizo, Sebastian, So Me, Boombass ou encore DJ Pone. En plus de cette affiche en direct du Social Club saison 2009, on repère Kiddy Smile, Piu Piu, Olympe4000, DJ Football ou Jwles. En parallèle, les guincheurs pourront profiter de toutes les activités circassiennes avec des perfs d’acrobates, de cracheurs de feu, du tir à la carabine, de la barbe à papa et… un bar à shots. Par contre, on ne va pas en faire tout un cirque mais le ticket d’entrée coûte actuellement 49 € – ça commençait à 35 € – pour un plan s’étirant de 14h à minuit…

Quand ? Samedi 7 octobre 2023, de 14h à minuit.

Où ? Cirque Michellety, 115 boulevard Charles-de-Gaulle, 92 390 Villeneuve-la-Garenne

Combien ? A partir de 35 €