Pour ses 50 ans, Libération s’offre une noce de 24 heures non-stop à la Philharmonie avec Isabelle Hupert et Jean-Paul Gaultier

Avec son style technique, enjoué et sa faculté à faire les gros titres, Libé est depuis cinquante ans l’emblématique ailier gauche de la presse française. Dans le cadre des festivités de ce demi-siècle de parution, le journal cofondé par Jean-Paul Sartre en 1973 s’offre une sauterie de 24 heures en continu à la Philharmonie le 11 novembre.

Feuille de chou oblige, vous serez invité dès 9h à suivre une conf’ de rédac’ animée par Dov Alfon, le directeur de la rédaction. La suite du programme de la journée fera slalomer les lecteurs/visiteurs entre toutes les époques, les rubriques et les compagnons de route du titre. Vous ferez un passage dans les services Culture, Société ou Planète ou ceux très Libé-assimilés que sont les Portraits de dernière page et le service photo. Il sera aussi question de rencontres, avec une masterclass animée par Isabelle Hupert, un débat sur les luttes LGBTQIA+ avec Jean-Paul Gaultier, Paul B. Preciado et Laura Vazquez. Egalement annoncées : une rencontre tripartite autour de la démocratie en danger avec Raphaël Glucksmann, Matviïtchouk et Lionel Zinsou, et la venue d'Olivier Dubois, journaliste détenu pendant plusieurs années au Niger.

20h venu, fini le jus de cerveau, Libé va mettre un peu son, avec dans un premier temps un spectacle inédit où les journalistes vont se raconter sur la musique de Vanessa Wagner et de l’Orchestre de Paris. A 23h, il sera temps de faire claquer les gigots avec la Nuit de Libé, un format majoritairement électronique où l’on croisera Yelle, la Famille Maraboutage, cette folle entité de danseurs marseillais qui flirtent aux lisières d’un afro-futurisme 8.0. ; la furibarde musique électronique de Crystallmess ; et celle teintée d’orient-expé de la Tunisienne Deena Abdelwahed. Sorti de là, vous irez prendre un petit café et vous saisirez le premier Libé qui vous tombera sous la main, comme un vieux copain.

Quand ? samedi 11 novembre 2023, de 9h à 4h30.

Où ? 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? de 10 à 50 €.