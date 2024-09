Pour ses dix ans, l’iconique film “Interstellar” de Christopher Nolan ressort en salles pour une semaine

La faille spatio-temporelle Interstellar vient de rouvrir. A l’occasion des dix ans de sa sortie, l’étourdissant long-métrage réalisé par Christopher Nolan (notre interview réalisée à la sortie du film) s’offre jusqu’au 1er octobre un come-back dans les salles de cinéma. Orchestré par la Paramount, ce retour se fera uniquement sur des écrans équipés de la technologie de pointe IMAX, présente à Paris dans certains multiplex Pathé, UGC ou dans la salle Infinite du Grand Rex.

En 70 mm

Ces salles permettront de projeter le film en 70 mm, format chéri du réalisateur et des cinéphiles. De quoi voir en long, en large et en très net (et peut-être tout comprendre) ce film ayant mis sens dessus dessous les esprits humains en narrant le périple d’astronautes (joués par Matthew McConaughey et Anne Hathaway) au but assez simple : sauver le monde en trouvant une nouvelle planète habitable, tout en ayant une durée de vie limitée par l’espace-temps. Insterstell-art.

Quand ? jusqu’au 1er octobre 2024.

Où ? dans plusieurs salles IMAX à Paris.