Rénové par Renzo Piano, le cinéma Pathé Palace est l’un des plus beaux de Paris (et l’un des plus chers)

En voilà un qui porte bien son nom ! Rouvert cet été après une demi-décennie de travaux, le Pathé Palace (ex-Gaumont Opéra Capucines) a été inauguré ce lundi 16 septembre, et c’est effectivement du grand luxe !

Déjà, pour redessiner le complexe, Pathé s’est attaché les services de l’archi star Renzo Piano, connu pour avoir croqué le Centre Pompidou avec Richard Rogers. On découvre un bâtiment haussmannien relooké pour en mettre plein les yeux, de la façade – une vitrine de bijoutier géante – au double escalier dans le hall marbré en passant par cette verrière wembanyamesque et ce bar façon Art déco repensé par le décorateur Jacques Grange.

25 € la place...

Et les salles ? Dans son optique de « premiumisation », Pathé a considérablement réduit le nombre de places. Les sept salles passent de 2 200 à 854 sièges, tous en cuir, inclinables et chauffants. Niveau son et diffusion, on est aussi sur le nec plus ultra, mais déjà vu dans d’autres salles du groupe : écrans Onyx LED, son Dolby Atmos et projo Dolby Vision. Et qui dit palace dit bien sûr conciergerie (pour se faire déposer le pop-corn à sa place avant le film), vestiaire ou service de réservation de taxi pour rentrer.

Pour profiter de tout ça, il faudra compter 25 € par séance. Oui oui, 25 €. Ce n’est sans doute pas à ce prix qu’on ramènera au ciné le public des plateformes de SVOD, et puis au fond, est-ce qu’on a vraiment besoin de toutes ces choses pour voir un film – surtout vu la prog du moment… Sans doute qu’à ce prix-là, nombreux seront celles et ceux à y aller une fois pour se faire plaisir, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d’habitués…

© Joan Bracco