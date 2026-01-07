Pourquoi voyager en Europe coûtera plus cher aux Parisiens en 2026

De Rome à Édimbourg, les nouveaux frais à anticiper avant de voyager en 2026.

Voyager a toujours un coût, mais certains frais restent difficiles à anticiper. Il peut s’agir de suppléments pour des bagages dépassant les dimensions autorisées, d’amendes liées à l’utilisation des transports publics ou encore de taxes de séjour appliquées par certaines villes ou régions.

Face à l’augmentation du tourisme dans de nombreuses destinations européennes, plusieurs autorités locales ont mis en place de nouveaux frais ou renforcé des dispositifs existants. Dans certains cas, une taxe est appliquée par nuitée ; dans d’autres, l’accès à des sites auparavant gratuits fait désormais l’objet d’un droit d’entrée. Ces mesures visent principalement à réguler les flux touristiques et à financer l’entretien des infrastructures locales.

Afin d’aider les voyageurs à mieux préparer leurs déplacements, nous avons répertorié les principaux frais, taxes et charges susceptibles d’avoir un impact sur un séjour en Europe dans l’année à venir. De l’Italie à Tenerife, voici les destinations européennes où des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer en 2026.

Les principales attractions de Rome deviendront payantes

Des changements importants sont prévus dans la capitale italienne. Rome va instaurer un droit d’entrée pour plusieurs sites jusqu’ici accessibles gratuitement, dont la fontaine de Trevi. Les visiteurs devront désormais payer 2 € pour s’approcher de la fontaine. Il restera toutefois possible de l’admirer gratuitement à distance. Les habitants de la ville ne seront pas concernés par cette mesure.

Montant : 2 €

Date d’entrée en vigueur : 1er février

Taxe sur les nuitées à Édimbourg

Édimbourg s’apprête à devenir la première ville du Royaume-Uni à instaurer une taxe permanente sur les nuitées touristiques. Les revenus générés serviront à financer des événements culturels ainsi que des projets d’infrastructures locales. Les visiteurs devront s’acquitter d’une taxe équivalente à 5 % du prix de la chambre hors TVA, appliquée aux cinq premières nuits du séjour. Aucune taxe ne sera facturée au-delà de cette durée.

Montant : 5 % du prix de la chambre, par nuit

Date d’entrée en vigueur : 24 juillet

Photo de Adam Wilson sur Unsplash

Le retour de la taxe touristique à Venise

Les autorités vénitiennes ont confirmé en septembre le retour de la taxe destinée aux visiteurs à la journée pendant la haute saison 2026. À certaines dates comprises entre avril et juillet, l’accès à la ville en journée sera soumis au paiement d’une taxe de 5 €. Cette mesure concernera uniquement les visiteurs ne passant pas la nuit sur place.

Montant : 5 € par jour

Date d’entrée en vigueur : avril

Photo de Joshua Stannard sur Unsplash

Écotaxe à Tenerife

Destination prisée pour ses plages et son climat hivernal, l’île de Tenerife attire aussi chaque année des millions de randonneurs sur les sentiers du parc national du Teide. À compter du 1er janvier, une nouvelle « écotaxe » sera mise en place pour l’accès aux itinéraires de randonnée les plus fréquentés du parc. Les recettes générées serviront à financer la préservation de la biodiversité du site.

Le montant de la taxe variera entre 10 € pour les randonnées encadrées et 25 € pour les randonnées en autonomie.

Montant : 10 € à 25 €, selon l’itinéraire

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier

Photo de Bastian Pudill sur Unsplash

Une taxe à la journée pour le village néerlandais de Zaanse Schans

À l’image de Venise, le village néerlandais de Zaanse Schans instaurera à partir de l’année prochaine un droit d’entrée pour les visiteurs à la journée. Ce hameau, qui ne compte qu’une centaine d’habitants, est célèbre pour ses moulins à vent et attire pourtant plus de 2,4 millions de visiteurs par an. Les autorités locales espèrent que ce tarif relativement élevé de 17,50 € par personne permettra de limiter l’afflux de visiteurs les plus perturbateurs.

Montant : 17,50 € par jour

Date d’entrée en vigueur : printemps

Photo de Rudolf-Peter Bakker sur Unsplash

Les séjours en Norvège vont légèrement coûter plus cher

Après plusieurs années de débat, la Norvège a validé cet été l’instauration d’une taxe touristique. Les visiteurs, y compris les passagers de croisières, devront s’acquitter d’une « contribution visiteurs » équivalente à 3 % du coût de leur hébergement.

L’application de cette taxe restera toutefois à la discrétion des autorités locales, ce qui signifie qu’elle ne sera pas systématiquement appliquée dans tout le pays. Les voyageurs logeant en tente ou en caravane ne seront pas concernés par cette mesure.

Montant : 3 % du coût total de l’hébergement

Date d’entrée en vigueur : été

Photo de Michael Fousert sur Unsplash

Changements dans les démarches de visa pour les voyageurs britanniques

Le système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS), une nouvelle autorisation de voyage destinée aux ressortissants britanniques se rendant dans l’Union européenne, pourrait entrer en vigueur fin 2026. La demande coûtera 17 £ (environ 19,50 €) et l’autorisation sera valable trois ans.

Des incertitudes subsistent toutefois quant au calendrier de mise en œuvre, le lancement du dispositif pouvant être repoussé à 2027.

Montant : 17 £ (environ 19,50 €)

Durée de validité : 3 ans

Mise en place envisagée : fin 2026