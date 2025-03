Découvrez les images du projet de la future place de la Concorde, entre pelouses immenses et place réduite pour les voitures

On y a coupé des têtes, fait du skate : faites désormais place à la Concorde version verte ! Ce jeudi 27 mars, Anne Hidalgo a en effet dévoilé les contours du projet d’aménagement de la place de la Concorde, dont le lancement des travaux est prévu fin 2025 - début 2026.

Coller à douze recommandations

Confié à une doublette formée de l’architecte Philippe Prost et du paysagiste Bruel Delmar, ce projet lauréat se devait de coller à douze recommandations de la Commission Concorde : conservation symétrique de la place, renforcement du lien avec la Seine et les jardins des Champs-Élysées, retour de la place-promenade aux fossés plantés, et réduction de l’emprise automobile.

Bientôt un pique-nique à Concorde ?

Au vu des projections 3D, il semblerait que les deux auteurs du projet, dont le budget est estimé entre 36 et 38 millions d’euros, aient plutôt respecté les consignes. On y voit une place de la Concorde où les voitures seront cantonnées à un anneau olympique allongé, cerclé de quatre parterres verts – pour un total de 2,8 hectares librement accessibles – permettant de jouxter les Tuileries, la Seine et les jardins alentours. Sont aussi prévus le polissage des fontaines, des guérites et des balustrades, tour à tour pensées par les architectes Ange-Jacques Gabriel et Jacques Hittorff. Si on nous avait dit qu’on aurait un jour l’occasion de pique-niquer place de la Concorde…