Paris roule pour la culture skate

Le skate aux JO de Paris 2024 ? Un vrai game changer qui a transformé la place de la Concorde en terrain de tricks. Pendant que les épreuves de street et de park se jouaient en plein cœur de la capitale, l'arène a vibré sous les ollies, grinds et flips qui ont fait transpirer les spectateurs. Et même si nos skateurs français, comme Aurélien Giraud et Vincent Milou, n’ont pas raflé l’or, impossible de nier l’effet coup de boost sur la culture skate parisienne.

Preuve à l’appui : la place de la République reste le QG des riders, où ça kick et ça slide sans relâche, avec une bonne dose de style. Dans cette même veine, Skateboard Culture L’exposition débarque les 7 et 8 décembre au 78 rue du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Deux jours pour explorer l’univers de ceux qui transforment chaque trottoir en œuvre d’art urbain. Au menu : les clichés de J. Grant Brittain (qui photographie le skateboard depuis 30 ans) et des collections capsules signées Element Brand, Ed Banger, DB Journey, et 17 Rue du Jour. Des pièces en édition limitée qui fêtent le skate comme mode de vie, et pas seulement comme sport.