Préparez-vous à charger : le festival Yardland lâche une salve de nouveaux noms pour son édition 2026

Au programme, des poids lourds du rap français, des stars anglaises, et un Triangle des Bermudes

Devenu une étape incontournable de l’été depuis trois ans pour les suiveurs des scènes hip-hop, R&B, dancehall ou afrobeats, le festival Yardland ajoute de nouveaux roms à l’affiche de son édition 2026, et pas des moindres. Le festival, qui se tiendra du 3 au 5 juillet à l’hippodrome de Vincennes, avait déjà annoncé la star nigériane Rema pour une “expérience immersive”, Niska avec ses Charos pour un “special show”, Kalash Criminel, la Cap-Verdienne Ronisia ou le chanteur de R&B Franglish.

Cette nouvelle salve fait honneur au hip-hop avec, le vendredi, la star du rap marocain ElGrandeToto, le groupe de La Courneuve 4keus (« O’Kartier C'est La Hess », souvenez-vous), le crew XVbarbar, qui a fait son show à l’Olympia fin mars, le rappeur-footballeur du 18e Guy2bezbar, mais aussi La Mano 1.9, Zed, 1Pliké140, Uzi, TVLM, Konieur et Mous-k.

Le samedi, on pourra assister aux concerts de deux grands noms de la musique anglaise, Jorja Smith et Skepta, tandis que Triangle des Bermudes reviendra charger un an après, sur la scène principale cette fois. On pourra aussi découvrir le nouveau projet reggae de la Suisse Danitsa et le soundclash Afrique vs Antilles : Natoxie vs Attachingboy.

Enfin pour celles et ceux qui veulent voir les nouvelles têtes avant qu’elles n’explosent, le média en ligne Alchimist a dévoilé le line-up de niche de la Salomon Stage avec Tay Thugger, Bedry et Mexikodro vendredi, Teyma, Fallon, Luzyqv et Natanya samedi, Jamso, 63Kluf, Yaya D et 13jenaya le dimanche.

Quand ? du 3 au 5 juillet 2026.

Où ? hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? pass 3 jours à 139 €, bientôt disponible ici.