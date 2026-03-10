Pendant trois jours à la fin du mois de mars, toutes les places de cinéma seront à 5 €

Comme les hirondelles, les terrasses surpeuplées et les chaussures ouvertes, le Printemps du Cinéma revient ! Depuis 2000, c’est le rendez-vous attendu par les cinéphiles parisiens qui maîtrisent leurs finances comme De Palma les plans-séquences. Pendant trois jours, du 22 au 24 mars 2026, la séance s’affiche au tarif unique de 5 € dans les cinés partenaires, quel que soit le film ou l'horaire. L’occasion de voir pour un prix modique un, voire plusieurs soyons fous, films sortis au cours des semaines précédentes.

Quelques conseils

Tout en haut de notre générique, on placera Ce qu’il reste de nous de la réalisatrice palestino-américaine Cherien Dabis, précieux tableau du peuple palestinien depuis 1948 dans les pas de trois générations d’une même famille. Ensuite, on évoquera La maison des femmes de Mélisa Godet, qui suit le quotidien d’une structure aidant les femmes victimes, le tout d’après l’histoire vraie de la Maison des femmes de Saint-Denis ; ou Scènes de nuit, long-métrage des deux réalisateurs brésiliens Filipe Matzembacher et Marcio Reolon, fougueux récit d’une relation secrète entre un politique aux dents longues et un jeune acteur.

Autres titres à noter dans vos agendas : Alter Ego, la comédie de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine où Laurent Laffite, tout juste lauréat du César du Meilleur Acteur pour La Femme la plus riche du Monde, joue un personnage en pleine crise d’ego capillaire suite à l’arrivée d’un nouveau voisin sosie. Et pour partir en vacances sans cramer de CO₂, filez voir The Cruise, un docu de Bennett Miller réalisé à la fin des années 1990 – il a ensuite réalisé Foxcatcher ou Le Stratège – qui suit le parcours et les visiteurs de Timothy « Speed » Levitch, un hurluberlu guide new-yorkais à bord d’un bus à impériale.

Quand ? du 22 au 24 mars 2026

Où ? dans tous les cinémas partenaires

Combien ? 5 € la séance