Dates, horaires, détails : on vous dit tout sur la réouverture des terrasses éphémères à Paris

Les établissements parisiens auront la possibilité de demander à la mairie d’installer une terrasse sur le trottoir et les places de parking adjacentes.

C’est dans un tintement de verres et de crème solaire qu’on vient vous annoncer le retour des terrasses éphémères ! A peine le soleil se radine de nouveau qu'on a appris que ces extensions à l’air libre, apparues dans le sillage du Covid, reprendraient du service du mercredi 1er avril au samedi 31 octobre 2026.

Comme les années précédentes, les établissements parisiens auront la possibilité de demander à la mairie d’installer une terrasse sur le trottoir et les places de parking adjacentes. Le tout avec une évacuation des clients à 22 h pétantes. Et comme l'an dernier, en plus des bars, restos, glaciers et salons de thé, les librairies, disquaires, mais également les fleuristes et hôtels auront le droit de prétendre à ces fameuses terrasses.

Pour le moment, aucune mention n'est faite d'une potentielle redondance de la dérogation de l'an dernier, qui avait permis aux détenteurs de terrasses de pousser jusqu'à 23 h du 21 juin au 14 septembre.

La question esthétique au centre

Parmi les détails et consignes, sachez que les terrasses sur les places de parking devront toujours laisser aux piétons « une largeur de passage minimale de 1.60m » et que « le mobilier [devra être rangé] chaque jour après la fermeture de [l']établissement ».

Par ailleurs, la mairie insiste aussi particulièrement sur l’aspect esthétique en mentionnant la végétalisation et le mobilier – on parle là de chaises, tables et parasols, donc rien de très sorcier –, lequel ne devra pas excéder 1,30 m de hauteur. En revanche, il est strictement interdit d’installer un toit, quel qu’il soit, et d’utiliser du bois de palette. C’est tout pour nous, c’est maintenant l’heure de l’apéro, non ?