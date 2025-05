Ici c'est Paris ! Quand le rap français célèbre le PSG

Il y a les chants des ultras et les ultras qui chantent. Et qui rappent surtout. Depuis les années 1990, les rappeurs (souvent les hommes, oui) franciliens n’ont cessé de clamer leur amour du PSG, célébrant ses couleurs et ses joueurs à longueur de 16. Histoire de vous chauffer avant la finale de la Ligue des champions, on vous a fait une playlist de 21 sons (comme le numéro de ?) à balle de refs parfois techniques, entre têtes d’affiche et figures de l’indé.

