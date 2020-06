Quatre nouvelles rues piétonnes sont désormais accessibles à Paris

Si la multiplication des pistes cyclables régale les Virenque en herbe, l'idée de piétonniser des rues pour étendre les terrasses a de son côté forcément ravi les cafetiers et les cubis sur pattes. Alors que plus d'une centaine de demandes ont été déposées, on a appris via nos confrères du Parisien que la Mairie a cette semaine délivré les quatre premières autorisations, applicables depuis mercredi et ce jusqu'à fin septembre.

Les heureuses élues ? Les rues Quicampoix, de Montmorency et des Fontaines-du-Temple dans le 3e arrondissement, ainsi que la rue Biot dans le 17e. Pour les horaires, cela se fera au cas par cas. Mais on sait déjà, comme le précise le Parisien, qu’une ouverture tous les jours, de 18h à 22h, est prévue pour les deux premières rues citées. Quant à la logistique – barrières et peut-être sociétés de sécurité –, elle est à la charge des commerçants à l'origine de la demande. Reste plus qu'à attendre les futures décisions de la Mairie, mais quelque chose nous dit que de nombreuses rues risquent de suivre.

