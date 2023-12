Quatre siècles plus tard, les Chartreux reviennent dealer des herbes à Paris

Retour aux sources ! En 1605, au couvent des Chartreux de Vauvert (qui s’élevait alors à la place du lycée Montaigne et d’un bout du jardin du Luxembourg), le duc d’Estrées remet aux moines un mystérieux manuscrit décrivant un « élixir de longue vie » aux 130 plantes. Ce parchemin mythique, conservé dans un coffre du monastère amiral en Isère, va être à l’origine de toutes les recettes commercialisées par les moines.

Des Alpes à Paris

Quatre siècles plus tard, à 900 mètres plus au nord, en plein carrefour de l’Odéon, les Chartreux reviennent – symboliquement, ils sont représentés par des laïcs – à Paris en ouvrant un lieu dédié à l’herboristerie. Derrière un auguste alambic de cuivre, les étagères de cette boutique à l’épure toute monastique présentent la gamme des alcools comme l’Élixir Végétal de la Grande Chartreuse (une potion affichant 65° censée soigner plein de trucs) et les célèbres Chartreuse Jaune et Chartreuse Verte aux notes herbacées appréciées des bartenders. Il s'en écoule 1,5 million de bouteilles par an !



On y trouve d’autres produits à base d’herbes des montagnes, tisanes pour la digestion ou la détente musculaire, mais aussi des expositions sur l’histoire des Chartreux (comme dans leur site de Voiron). On y trouve aussi deux bars (un par niveau), mais, déception, il ne sera pas possible de trinquer avec des cocktails à la Chartreuse.





Où ? 128 boulevard Saint-Germain, Paris 6e.