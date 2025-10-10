Quatre universités parisiennes dans le top 100 mondial 2026

Sans vouloir mettre la pression, le choix de l’université reste une décision déterminante, souvent synonyme d’orientation de vie. Si certains privilégient un cadre idyllique ou les possibilités d’échanges à l’étranger, la plupart des futurs étudiants misent avant tout sur une valeur sûre : l’excellence académique.
Le Times Higher Education World University Rankings (THE) fait figure de référence mondiale en matière de palmarès universitaire. Le classement 2026 vient tout juste de tomber, établi à partir de 18 indicateurs de performance : qualité de l’enseignement, environnement et production de recherche, partenariats avec l’industrie ou encore rayonnement international. Autrement dit, les universités les mieux classées représentent ce qui se fait de mieux sur la planète campus.
Alors, quelle est la meilleure université du monde en 2026 ? Pour la dixième année consécutive, c’est l’université d’Oxford qui décroche la première place, avec un score quasi parfait de 98,2. La vénérable institution britannique (la plus ancienne du monde anglophone aussi) se distingue tout particulièrement par la qualité de son environnement de recherche, où elle obtient la note maximale de 100.
Mais la France n’a pas dit son dernier mot : quatre universités parisiennes se glissent dans le top 100 mondial du classement 2026 du Times Higher Education : Paris Sciences et Lettres (48ᵉ), l'Université Paris-Saclay (68ᵉ), l'Institut Polytechnique de Paris (68ᵉ, ex æquo) et la Sorbonne (76e). De quoi rappeler que Paris ne brille pas que par ses terrasses et ses musées, mais aussi par ses amphis et ses labos. La capitale s’impose plus que jamais comme un poids lourd du savoir, aux côtés de Londres, Boston ou Tokyo.