Quatre universités parisiennes dans le top 100 mondial 2026

Mais la France n’a pas dit son dernier mot : quatre universités parisiennes se glissent dans le top 100 mondial du classement 2026 du Times Higher Education : Paris Sciences et Lettres (48ᵉ), l'Université Paris-Saclay (68ᵉ), l'Institut Polytechnique de Paris (68ᵉ, ex æquo) et la Sorbonne (76e). De quoi rappeler que Paris ne brille pas que par ses terrasses et ses musées, mais aussi par ses amphis et ses labos. La capitale s’impose plus que jamais comme un poids lourd du savoir, aux côtés de Londres, Boston ou Tokyo.