Paris

Inscrivez-vous
Recherche

Paris

Actualités

Quatre universités parisiennes dans le top 100 mondial 2026

The Times Higher Education balance son classement annuel des meilleures facs de la planète.

Grace Beard
Écrit par
Grace Beard
Travel Editor
Quatre universités parisiennes dans le top 100 mondial 2026
Photo de Nathan Dumlao sur Unsplash
Publicité

Sans vouloir mettre la pression, le choix de l’université reste une décision déterminante, souvent synonyme d’orientation de vie. Si certains privilégient un cadre idyllique ou les possibilités d’échanges à l’étranger, la plupart des futurs étudiants misent avant tout sur une valeur sûre : l’excellence académique. 

Le Times Higher Education World University Rankings (THE) fait figure de référence mondiale en matière de palmarès universitaire. Le classement 2026 vient tout juste de tomber, établi à partir de 18 indicateurs de performance : qualité de l’enseignement, environnement et production de recherche, partenariats avec l’industrie ou encore rayonnement international. Autrement dit, les universités les mieux classées représentent ce qui se fait de mieux sur la planète campus.

Alors, quelle est la meilleure université du monde en 2026 ? Pour la dixième année consécutive, c’est l’université d’Oxford qui décroche la première place, avec un score quasi parfait de 98,2. La vénérable institution britannique (la plus ancienne du monde anglophone aussi) se distingue tout particulièrement par la qualité de son environnement de recherche, où elle obtient la note maximale de 100. 

Mais la France n’a pas dit son dernier mot : quatre universités parisiennes se glissent dans le top 100 mondial du classement 2026 du Times Higher Education : Paris Sciences et Lettres (48ᵉ), l'Université Paris-Saclay (68ᵉ), l'Institut Polytechnique de Paris (68ᵉ, ex æquo) et la Sorbonne (76e). De quoi rappeler que Paris ne brille pas que par ses terrasses et ses musées, mais aussi par ses amphis et ses labos. La capitale s’impose plus que jamais comme un poids lourd du savoir, aux côtés de Londres, Boston ou Tokyo.

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.