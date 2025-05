Que faire pendant le pont de l’Ascension ?

© La Cité Fertile

Hurler tout son saoul (littéralement) devant une décision d’arbitrage douteuse, chanter de joie avec ses nouveaux meilleurs potes d’il y a cinq minutes et repartir sans rien avoir à nettoyer en 3e mi-temps : regarder un match dans un bar a bien des avantages. Mais où poser son fessier pour suivre la finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le PSG et l'Inter Milan (31 mai à Munich) ? Voici notre sélection de lieux où vibrer pour de vrai, dans une ambiance de feu, avec la touche Time Out. Des adresses qui changent des éternelles chaînes de pubs ou des rades un peu fatigués.

Quand ? Le 31 mai à 21h

Soutenir le cinéma du peuple palestinien lors du festival Ciné-Palestine

© Maxime Lindon / Julien Darras / Mezzanotte Films / Momento Films / Odeh Films

Dans le contexte des massacres en cours à Gaza, le festival Ciné-Palestine continue de se battre pour que vivent le cinéma (et la mémoire) du peuple palestinien. Cette 11e édition se focalise sur la permission de narrer (selon l’expression du cinéaste Edward Said), avec une sélection de six longs-métrages de résistance, mais aussi des courts-métrages, des rencontres, des inédits. Le festival a débuté à Marseille la semaine dernière avec une série de projections et de rencontres, avant de rallier le Luminor à Paris du 29 mai au 1er juin, puis de continuer dans plusieurs cinés en Île-de-France jusqu’au 8 juin.

Où ? Le Luminor 20 rue du Temple, Paris 4e

Quand ? du 29 mai au 1er juin

S'offrir un peu de flow de Prince Waly, le rappeur le plus stylé du moment

© Prince Waly

Prince Waly est le rappeur préféré de ton rappeur préféré — et probablement l’un des mieux habillés. Avec ses outfits d’OG de la Côte Est 2.0 mêlant cuir Avirex, liquette du Bayern époque Lothar Matthäus et casquette vissée, il impose son style. Le dimanche 1er juin, vous pourrez non seulement choper un peu de son flow, mais aussi celui de Messire, créateur de contenu mode, lors de la toute première édition de « Pimp My Dressing », organisée par le concept store Malls. Au programme : des vêtements à prix doux, tout droit sortis des penderies des deux messieurs.



Où ? 324 rue Saint-Martin, Paris 3e

Quand ? Dimanche 1er juin

Prendre part à une Fête des Voisins XXL (et stylée) avec la Grande Tablée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BIG MAMMA (@bigmammagroup)

Avouons-le, la Fête des Voisins apparaît souvent comme un buffet du malaise : quiches flappies, déco en papier crépon et radotages sur les parties communes par le proprio du 1er. Solution pour y échapper : s’exfiltrer dans le 9e pour participer à la Grande Tablée ! Le vendredi 30 mai verra en effet éclore une collaboration des poids lourds du quartier, qui vont transformer la rue Duperré en un immense banquet festif de 400 couverts ! Le Bouillon Pigalle, associé à Pink Mamma, annonce une ripaille franco-italienne polycalorique avec burrata, œufs mayo, pâtes à la truffe, saucisse-purée, profiteroles et tiramisù. L’ambiance sera assurée par la Machine du Moulin Rouge avec un set de Teki Latex, venu en voisin, et un spectacle du cabaret La Barbichette.

Où ? rue Duperré, Paris 9e

Quand ? Le vendredi 30 mai

Dénicher les futures stars du rock pendant le festival du Supersonic

© Sam Mauger

Block Party triple la mise, tout en grandiloquence ! Du 29 au 31 mai, le festival pensé par le Supersonic déplie sa troisième édition dans tout le quartier de la Bastille, prenant notamment ses aises au Badaboum ou à la Méca. Nouvelle taille mais même credo : convier pendant trois jours 120 (!) groupes de rock indé (quasi tous anglo-saxons) encore sous la ligne de flottaison de la notoriété. Et quand on parle de rock indé, c’est au sens large : pop, punk, psyché et toutes leurs déclinaisons préfixées ont voix au chapitre. Notre conseil (qu'on s’applique) ? Prendre de bonnes grolles et être curieux en enquillant les concerts. Vous pourriez même, sans faire exprès, tomber sur de futures stars.

Où ? Le Supersonic 9 Rue Biscornet, Paris 12e

Quand ? Du 29 au 31 mai