Festival de Cannes : quel sera le film queer de l’année ?

Déjà quinze ans, et plus que jamais indispensable ! La Queer Palm revient à Cannes alors qu’en 2025, la transphobie s’institutionnalise aux États-Unis et que les droits des minorités LGBT se trouvent menacés par les extrémismes un peu partout dans le monde. Particularité de ce prix alternatif : il ne possède pas de sélection propre, comme Un Certain Regard, mais distingue un film pioché dans l’ensemble des sections cannoises (ACID, Semaine de la critique, Quinzaine des cinéastes…). Ils abordent tous des thématiques LGBTQIA+ : représentations de relations homo- ou bisexuelles, personnages trans ou intersexes, questionnements de genre… Bref, des films non centrés sur des hétéros cis !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Queer Palm (@queerpalm)

Seize films en compétition



Cette année, Christophe Honoré préside le jury, aux côtés de la programmatrice états-unienne Faridah Gbadamosi, de la journaliste française Timé Zoppé, du réalisateur brésilien Marcelo Caetano et de la compositrice française Léonie Pernet.

En lice pour la Queer Palm 2025, on retrouve par exemple The History of Sound, d’Oliver Hermanus ; Alpha, de Julia Ducournau ; La Petite Dernière, de Hafsia Herzi ; Pillion, de Harry Lighton ou Enzo, de Robin Campillo. Autant de films -gagnants ou non- dont il faudra guetter les sorties tout au long de l’année ! En 2024, le jury, présidé par le cinéaste belge Lukas Dhont, avait remis son prix au film roumain Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, d’Emanuel Pârvu.

Encore plus de cinéma avec notre sélection des meilleurs films d'amour de tous les temps