Quels quartiers de Paris seront interdits à la circulation pendant les JO ?

Bip bip, on en sait un peu plus sur le plan de circulation “hardcore” de Paris 2024 ! Du 26 juillet au 11 août 2024, certains quartiers situés autour des principaux sites de compétition seront entièrement fermés à la circulation. Ces “périmètres de sécurité”, établis par la préfecture de police de Paris, ne seront accessibles qu’aux piétons et cyclistes, ainsi qu’à certains professionnels et riverains, sur dérogation (il faudra s’inscrire en ligne en amont afin d’obtenir son QR code, à présenter systématiquement). Fonctionnement des différentes zones, quartiers les plus touchés, branle-bas de combat pendant les cérémonies… On vous dit tout !

Zones rouges et zones bleues

Concrètement, chacun des lieux abritant des épreuves (du Parc des Princes au site d’escalade du Bourget en passant par l’Accor Arena) sera entouré d’un périmètre de sécurité niveau hardcore, c’est-à-dire d’une “zone rouge” où ne pourra circuler aucun véhicule motorisé, à part certains professionnels habilités, sur dérogation.

Des “zones bleues”, plus larges, sont destinées à empêcher les circulations de transit : ne pourront y circuler que les riverains et les personnes devant s’y rendre pour travailler ou accéder à un restaurant ou commerce de la zone. Dans tout ce grabuge (on entend déjà les klaxons), certains quartiers concentrant un grand nombre de sites officiels seront plus touchés que d’autres.

Du Trocadéro à la Concorde

C’est entre les 16e, 8e, 7e et 1er arrondissements que se concentrent le plus grand nombre de sites officiels de Paris 2024 : Arena Champ-de-Mars, Trocadéro, Invalides, Concorde… La zone de circulation de transition interdite sera la plus large de la capitale, touchant les quatre arrondissements, depuis la tour Eiffel jusqu’au Louvre. Autour de l’axe Champ-de-Mars - Trocadéro et des Tuileries, la circulation sera entièrement interdite, même pour les riverains.

Les zones établies du Trocadéro à la Concorde

Saint-Denis

Regroupant le village des athlètes, le Stade de France et le tout nouveau Centre aquatique, le quartier Pleyel, au carrefour des villes de Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis, est le principal quartier du Grand Paris touché par ces mesures. C’est ici que les zones rouges sont les plus importantes, ce qui devrait rendre la vie des riverains particulièrement compliquée. Notons que, d’ici là, la station Saint-Denis - Pleyel devrait avoir ouvert sur la ligne 14, et qu’un pont dédié aux mobilités douces reliant le Centre aquatique au Stade de France a été inauguré.

Les zones établies à Saint-Denis

Une zone rouge XXL pour la cérémonie d’ouverture

Pendant certains temps forts des JO, de la cérémonie d’ouverture aux épreuves sur route (marathon, cyclisme), une zone rouge XXL sera activée tout au long des parcours des différents événements. Pour la cérémonie d’ouverture, ce périmètre s’étendra sur tout Paris le long de la Seine, et très largement au-dessus du Trocadéro, jusqu’à la porte Maillot. NB : la zone sera interdite à la circulation pour les non riverains (sauf exception, si besoin de se rendre à un endroit précis) plusieurs jours avant la cérémonie. Oui, ça va être sport.

La zone établie le jour de la cérémonie d'ouverture