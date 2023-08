Randonnée fluviale, teuf de 24h et parade flottante : l’Odyssée revient célébrer la Seine !

2023, l’Odyssée refait des vagues avec une quatrième édition. Du 13 au 17 septembre, l’événement skippé par l’équipe de la Guinguette Pirate (Petit Bain, ex-Batofar) revient célébrer le rapport de la capitale avec la Seine et ses canaux. Imaginé autour d’un thème liant la déesse celte protectrice du fleuve Sequena et de Bacchus, dieu romain du pinard, ce cru de l’Odyssée sera traversé par une ribambelle d’animations entre jacte, jaille et régate.

Commençons par la grosse nouveauté de cette quatrième vague : l’apparition de la Nuit Fleuve (qui remplace “la plus grande guinguette du monde”), durant laquelle les matelots de l’Odyssée vont profiter d’une noce de 24 heures non-stop dans 12 spots le long de la Seine et ses canaux. L’occasion de croiser le duo électronique Kabylie Minogue au 6b et les furieux rockeurs expé d’Infecticide à Petit Bain ou encore de poncer les péniches Canal Barboteur et Metaxu le long du canal.

Pour le reste, le plan de navigation reste peu ou prou le même que les années précédentes. A la volée : les parades de la Méduse et des “ofnis” (objets flottants non identifiés), avec mise à l’eau d’embarcations préalablement construites au 6b, et la randonnée fluviale en kayak de la Traverseine. Spécificité cette année, la course sera ambiancée par un set de la DJ Myako, qui jouera directement depuis l’Oriflammes, un bateau œuvre d’art usiné par l’artiste Ronan Masson.

Quand ? Du mercredi 13 au dimanche 17 septembre 2023.

Où ? Dans 12 lieux le long de la Seine et ses canaux.