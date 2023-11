A Ground Control, Refugee Food remet son banquet solidaire au menu de Noël

Après un couscous l’année dernière, le Refugee Food remet le couvert de son grand banquet solidaire avec un ra(g)oût de Noël ! On ne change pas une idée qui avait mis du baume au cœur et des calories au corps : une tablée géante de 200 personnes installée dans la halle de Ground Control, en featuring avec de chouettes assiettes réconfortantes et de la bonne action sans supplément.



Ouvrir le banquet aux plus précaires

L’achat d'une place (35 € pour la totale entrée, plat, dessert et boisson) finance le repas d'une personne qui ne peut se payer ce genre de raout. Il y aura ainsi 100 invités par l'association ! Et aux fourneaux, on trouve du beau monde. Bérangère Fagart de Sélune s’associe à Ai Loan Dupuis de Sezono pour mitonner des petits plats, avec l’aide de la brigade de Refugee Food, qui emploie des cuisiniers réfugiés. Et dans le verre, de l'inédit et du sans alcool concocté par Benoît d’Onofrio, spécialiste du “sobrevage” en accord avec les mets. Pour l’ambiance, on vous fait confiance !

Où ? Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e.

Quand ? lundi 18 décembre, 19h30-22h30.

Combien ? 35 € (Billetterie ici).