Rock en Seine : la rappeuse américaine Doechii annule son concert !

La rappeuse américaine Doechii ne se produira pas jeudi 21 août à Rock en Seine, ont annoncé les organisateurs du festival mardi 19 août.

“Nous sommes au regret de vous annoncer que Doechii ne pourra pas se produire à Rock en Seine ce jeudi 21 août. C’est une artiste incroyable et, comme tous ses fans, nous étions très impatients de la voir à Paris. Suite aux changements de programmation du jeudi 21 août, les personnes ayant acheté des billets pour cette date seront contactées par e-mail dans les plus brefs délais”, ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux.

C’est un vrai coup dur pour les festivaliers car il s’agissait d’une des artistes les plus suivies. La Floridienne est considérée comme la nouvelle étoile du hip-hop américain, surtout après avoir reçu le Grammy du meilleur album rap en début d’année. Nous vous avions d’ailleurs recommandé d’aller la voir dans notre dossier sur les concerts à ne pas manquer à Rock en Seine 2025.

Reste à voir si les programmateurs pourront la remplacer, et avec qui, à seulement deux jours de l’événement. En juillet, c’est Kid Cudi qui avait été annoncé pour remplacer A$AP Rocky.