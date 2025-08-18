Six concerts à ne surtout pas manquer à Rock en Seine 2025

A partir de mercredi, le monde musical parisien se déplace à l’ouest, direction le domaine de Saint-Cloud pour la 21e édition de Rock en Seine. Plus de 90 artistes défileront sur les quatre scènes du festival du mercredi 20 à dimanche 24 août, mais voici les concerts qu’il ne faudra surtout pas manquer !

CHAPPELL ROAN

DR

Mercredi 20 août - Grande Scène - 21h45

On l’a bien compris en voyant son poney rose géant sur la scène des derniers Grammy Awards, ou son château en feu sur celle des MTV VMA. Chappell Roan, la nouvelle sensation de la pop américaine, ne vit que pour la scène. Et son unique passage en France cette année à Rock en Seine s’annonce mémorable.

DOECHII

Lead Press Image

Jeudi 21 août - Grande Scène - 18h15

Est-ce que le rap a fait un tour complet sur lui-même ? En tout cas, c’est sur du boom bap à l’ancienne que la Floridienne Doechii a bâti sa fulgurante carrière qui l’a vue remporter cette année le Grammy du meilleur album rap pour sa mixtape Alligator Bites Never Heal. La 3e femme à le recevoir après Lauryn Hill et Cardi B, ça promet.

GREENTEA PENG

DR

Jeudi 21 août - Scène Bosquet - 19h05

En 2019, elle éclatait aux yeux du monde dans le studio de Colors. Depuis, Greentea Peng, pur produit de la scène londonienne, poursuit son travail d’alchimie en promenant sa voix pleine de grâce entre trip hop, soul ou reggae sur son deuxième album Tell Dem It’s Sunny. Et sur scène, ça devient magnétique.

JORJA SMITH

DR

Samedi 23 août - Grande Scène - 20h30

Il suffit de l’entendre une fois pour comprendre qu’elle a tout d’une grande. Tant d’aisance dans la voix et tant de retenue dans sa façon de l’exprimer, c’est cette subtile combinaison qui fait de Jorja Smith une artiste à part et ses chansons des sommets de chillerie. Un concert pour s’évader dans les étoiles.

LÉONIE PERNET

Mathieu Zazzo Léonie Pernet,

Dimanche 24 août - Grande Scène - 14h20

Elle a commencé à la batterie, elle aurait pu devenir DJ, elle a fini chanteuse, et elle a bien fait. Depuis son tube “Butterfly”, la Française Léonie Pernet continue de s’affirmer sur son troisième album Poèmes Pulvérisés, une œuvre introspective qui va illuminer l’après-midi à Saint-Cloud.

KING HANNAH

Katie-Silvester

Dimanche 24 août - Scène Revolut - 15h

Au rayon concerts envoûtants, ne manquez pas celui de King Hannah, duo anglais qui a signé un des plus jolis albums rock de l’an passé avec Big Swimmer, porté par la voix de la chanteuse Hannah Merrick qui flotte quelque part entre Grace Slick, Nico et Janis Joplin. Y a pire comme refs.

Quand ? du 20 au 24 août 2025.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).