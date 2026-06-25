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Roland-Garros se transforme en festival géant dimanche 5 juillet

Dimanche 5 juillet, le stade Roland-Garros ouvre ses terrasses et ses coulisses pour la deuxième édition de la GSC Run Set & Match. Au programme : DJ sets, food trucks, bars, jeux en plein air et une summer party accessible à tous, même sans dossard.

Écrit par
Romy Mangez
Roland-Garros se transforme en terrain de jeu géant dimanche prochain
Photo de Erwan Hesrysur Unsplash | Roland-Garros se transforme en terrain de jeu géant dimanche prochain
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Le rendez-vous des fans de tennis et de course investit la terre battue : les raquettes filent au vestiaire, les baskets entrent sur le court. Dimanche 5 juillet, de 8h à 18h, le stade Roland-Garros accueille la deuxième édition de la GSC Run Set & Match. Le temps d’une journée, le 16e arrondissement se transforme en grand spot sportif à ciel ouvert. 

Au programme : plus de 15 000 personnes attendues. Pour les plus motivés, un vrai plat de résistance : un circuit de 10 km entre le bois de Boulogne et les jardins des Serres d’Auteuil, avec une finish line au pied du Philippe-Chatrier. Les plus petits ne sont pas oubliés : l’après-midi leur est réservée, avec quatre courses pour les 7-15 ans à partir de 14h.

Inutile de chercher un dossard, l’événement est déjà sold out. Mais le clou du spectacle reste accessible aux accompagnateurs : une ambiance festival avec food trucks, bars, DJ sets dès midi, visites du stade, défis sportifs et jeux en plein air (les fameux tournois de mölkky et de pétanque) sur les terrasses de Roland-Garros.

Où ? Stade Roland-Garros, Paris 16e.
Quand ? Dimanche 5 juillet 2026, de 8h à 18h.

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