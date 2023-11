Rue Oberkampf, une piscine type Art déco classée monument historique et sauvée de la destruction

Eh bé, ces derniers temps, ça remue drôlement dans le bassin historique des piscines parisiennes ! Alors que la sculpturale piscine Art déco Pontoise rouvrira ses longueurs le 4 décembre, on a appris que celle d’Oberkampf, ouverte en 1886 (!), un temps destinée à être détruite début 2022, a été inscrite à l’Inventaire des monuments historiques le 26 août dernier, gravant dans le chlore la sauvegarde du lieu.

Pour obtenir ce classement, le lieu a pu s’appuyer sur un hyperactif alliage politico-citoyen. En parallèle d’une pétition adressée à la maire de Paris est montée jusqu’à 6 500 paraphes, le maire du 11e arrondissement François Vauglin a saisi la DRAC (la Direction régionale des affaires culturelles) et secoué les puces des ministres de la Culture Roselyne Bachelot puis Rima Abdul-Malak . Avec succès donc ! Pour être précis, ce sont « sa couverture de verre, sa terrasse, le vestibule avec ses vitraux et la cheminée dans la cour » qui ont été classés et protégés.

Un classement qui a permis à la mairie de reconduire la convention avec l’ancien gestionnaire et au public de continuer à profiter de ce fabuleux bain en L type Art déco, featuring coursives, cabines en surplomb et murs tapissés d’émaux bleus et jaunes. Si les scolaires du quartier ont leurs 27 créneaux réservés, le ticket d’entrée pour le péquin lambda est de minimum 20 €. Le prix d’un plouf historique.

Pour un plat sur la capitale…

Envie de vous jeter à la baille à Paris ? Vous êtes dans la bonne ligne. Si la capitale n’est pas réputée pour ses plages de sable fin, elle dispose d’une kyrielle de piscines à même de satisfaire toutes les pratiques et jeux d'eau. Que vous soyez nageur hyperactif, barboteur du dimanche ou simple bronzeur estival, vous trouverez claquette à votre pied dans ce dossier aussi costaud qu’un trapèze de Michael Phelps. Et parce qu’on peut avoir le goût de l’eau mais aussi du beau, on a pris soin de piocher plusieurs bassins avec de la gueule. Certains sont classés aux monuments historiques, d’autres squattent la Seine ou se découvrent en été.