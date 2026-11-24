Qui remportera la première édition du Championnat des nations de rugby ? La finale s’annonce bouillante entre l’équipe de France et l’Afrique du Sud, un match à suivre dimanche après-midi au Grand Rex, sur écran géant donc, en compagnie de centaines d’autres supporters, lors d’un événement monté par Iconic Club, qui avait organisé les diffusions de la CAN ou de la Coupe du monde de football au même endroit.

L’iconique cinéma des Grands Boulevards, élu le plus beau du monde en 2025, ouvrira ses portes à 17h, le temps de laisser l’ambiance monter tranquillement dans la futuriste salle Infinite, avant le coup d’envoi à 17h40 depuis le stade de Twickenham à Londres.

Le Championnat des nations est la nouvelle compétition créée par World Rugby, qui oppose tous les deux ans les 12 meilleures sélections mondiales entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Menés par leur nouvelle star Louis Bielle-Biarrey et le capitaine Antoine Dupont, les Bleus se sont qualifiés pour la finale après leur victoire en phase de poules contre l'Argentine (45-17). Vainqueurs du Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois d’affilée au printemps, les hommes de Fabien Galthié pourraient clôturer une année record pour le rugby français. Il ne reste qu’à l’emporter une nouvelle fois contre les Springboks, qu’ils ont battus 21-19 il y a deux semaines au Stade de France.

Quand ? dimanche 29 novembre, 17h.

Où ? Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? 20 €. Billetterie ici.