Run Set & Match 2025 : en octobre, le stade Roland-Garros se transforme en piste de course ouverte à tous

En octobre, on court jusqu’au court. Pour sa première édition, la course Run Set & Match veut vous faire fouler le sol sacré du temple mondial du tennis, le stade Roland-Garros, dans les pas d’Iga Świątek ou de Roger Federer. Top départ le dimanche 5 octobre 2025 à 11h, dans le 16e arrondissement, entre le stade et les serres d’Auteuil. Le parcours de 10 km (ouvert à tous et à tous les niveaux) vous fera pénétrer dans l’enceinte de Roland-Garros et vous emmènera jusqu’aux courts, avec une ligne d’arrivée prévue sur le légendaire court Philippe-Chatrier. Respirez, Strava bien se passer.

Food court, animations et courses pour les petits

Après vous être fait acclamer par un stade tout entier (n’hésitez pas à inviter des supporters), vous pourrez continuer à profiter des lieux tout au long de la journée. Dès 11h30, un food court vous attendra pour un ravitaillement de champion, et des animations festives et sportives sont prévues jusqu’à 18h. Vous ne savez pas quoi faire de vos enfants ? Faites-les souffrir avec vous : ça leur fera les pieds. En début d’après-midi, trois petites distances (430 m, 1,1 km et 1,75 km) sont proposées aux plus jeunes, entre 6 et 15 ans, pour les initier aux joies du running. Attention, après ils vous demanderont des Hoka. Rendez-vous par ici pour réserver votre dossard.



Où ? Départ du 10 km avenue Gordon-Bennett, Paris 16e.

Quand ? le 5 octobre 2025 à 11h.

Combien ? 35 € le dossard adulte, 9 € pour la course enfant.