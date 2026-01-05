Running à Paris : le calendrier complet des courses en 2026

En matinée ou en soirée, entre midi et deux... Toutes les occasions sont bonnes pour faire un petit jogging. Bonne nouvelle : 2026 s’annonce comme une année très bien chaussée côté running. Des grandes messes populaires aux formats plus confidentiels, des parcours carte postale aux tracés qui piquent un peu : la capitale déroule un agenda à la hauteur de vos mollets. Voici toutes les dates à cocher.
- 10K Montmartre AG2R La Mondiale - Dimanche 18 janvier
- 10 km du 14e - Dimanche 18 janvier
- 10 km des Champs-Élysées – FULFIL - Dimanche 1er février
- Course de la Saint-Valentin - Samedi 14 février
- HOKA Semi de Paris - Dimanche 8 mars
- Courir pour Toit - Samedi 14 mars
- Salomon EcoTrail Paris - Samedi 21 et dimanche 22 mars
- Soli’run - Dimanche 22 mars
- Sine Qua Non Run - Samedi 28 mars
- 10 km des Étoiles - Dimanche 29 mars
- Les Foulées de l’Assurance - Dimanche 29 mars
- 10 km du Bois de Boulogne - Dimanche 5 avril
- Schneider Electric Marathon de Paris - Dimanche 12 avril
- 10 km UNICEF - Dimanche 10 mai
- Lions Paris 9 Run - Dimanche 31 mai
- adidas 10K Paris - Dimanche 7 juin