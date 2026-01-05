Running à Paris : le calendrier complet des courses en 2026

Marathon au printemps, 10 km à l’automne, courses solidaires, nocturnes ou festives : en 2026, Paris se court sous toutes ses coutures. Voici l’agenda complet des courses parisiennes à noter dès maintenant dans votre calendrier.

En matinée ou en soirée, entre midi et deux... Toutes les occasions sont bonnes pour faire un petit jogging. Bonne nouvelle : 2026 s’annonce comme une année très bien chaussée côté running. Des grandes messes populaires aux formats plus confidentiels, des parcours carte postale aux tracés qui piquent un peu : la capitale déroule un agenda à la hauteur de vos mollets. Voici toutes les dates à cocher.