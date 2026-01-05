Inscrivez-vous
Running à Paris : le calendrier complet des courses en 2026

Marathon au printemps, 10 km à l’automne, courses solidaires, nocturnes ou festives : en 2026, Paris se court sous toutes ses coutures. Voici l’agenda complet des courses parisiennes à noter dès maintenant dans votre calendrier.

La Rédaction
Agenda des courses parisiennes 2026
© Justin Sorensen
En matinée ou en soirée, entre midi et deux... Toutes les occasions sont bonnes pour faire un petit jogging. Bonne nouvelle : 2026 s’annonce comme une année très bien chaussée côté running. Des grandes messes populaires aux formats plus confidentiels, des parcours carte postale aux tracés qui piquent un peu : la capitale déroule un agenda à la hauteur de vos mollets. Voici toutes les dates à cocher.

  • 10K Montmartre AG2R La Mondiale - Dimanche 18 janvier
  • 10 km du 14e - Dimanche 18 janvier
  • 10 km des Champs-Élysées – FULFIL - Dimanche 1er février
  • Course de la Saint-Valentin - Samedi 14 février
  • HOKA Semi de Paris - Dimanche 8 mars
  • Courir pour Toit - Samedi 14 mars
  • Salomon EcoTrail Paris - Samedi 21 et dimanche 22 mars
  • Soli’run - Dimanche 22 mars
  • Sine Qua Non Run - Samedi 28 mars
  • 10 km des Étoiles - Dimanche 29 mars
  • Les Foulées de l’Assurance - Dimanche 29 mars
  • 10 km du Bois de Boulogne - Dimanche 5 avril
  • Schneider Electric Marathon de Paris - Dimanche 12 avril
  • 10 km UNICEF - Dimanche 10 mai
  • Lions Paris 9 Run - Dimanche 31 mai
  • adidas 10K Paris - Dimanche 7 juin
