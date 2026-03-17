Saint-Patrick : où manger irlandais à Paris ce soir ?

Bien sûr on sait quoi boire pour la fête du patron de l'Irlande (ça commence pas Gui et finit pas nness), mais on met quoi dans les assiettes pour rester dans le thème ?

© Public House

Afin d'éviter le régime sans Celte, les cuisines du vaste pub d'Opéra inscrivent à la carte trois plats typiquement irlandais : croustillant crab cake, une roborative beef pie à la Guinness et un chocolate cake à la Guinness (parce que pourquoi pas). Parfait pour faire le plein d'énergie (et de Guinness) avant de descendre danser sur les reprises pop-rock délivrées par le duo Thomas & The Two of Us.

Où ? 21, rue Daunou, Paris 2e

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Son petit troquet à l'ancienne, amarré non loin du Canal, ne ressemble pas spécialement à un pub irlandais mais cela n'empêche pas Nicolas Netter de proposer une Saint-Patrick de fort belle facture en partenariat avec la Dérive, futur brewpub de Belleville. Côté solide, il va y avoir de belles tourtes (viande & végé) et des huîtres en pagaille. À faire couler avec un Dry Stout brassé spécialement pour l'occasion.

Où ? 60 rue de Lancry, Paris 10e

© The Blossom Arms

L'enclave la plus anglaise du 17e ouverte par Alexandre Chapier ne change pas son menu pour le 17 mars mais ce n'est pas grave car aller s'y poser va vous permettre de mordre dans l'un des tout meilleurs fish & chips de Paris. Il y aura aussi la retransmission du match retour Paris-Chelsea (où tous les Irlandais vont soutenir le PSG évidemment !).

Où ? 17 rue Guy Môquet, Paris 17e