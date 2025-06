Setlist, scéno, look, surprises... Qu’attendre du concert de Charli XCX à We Love Green ?

Ce samedi 7 juin aura lieu l’un des concerts les plus attendus de la saison : la Brit Charli XCX présentera son déjà culte BRAT à We Love Green.

Ce samedi 7 juin se tiendra l’un des concerts les plus attendus de la saison : la Britannique Charli XCX présentera son déjà culte BRAT à We Love Green. Une grande première en France, exactement un an après la sortie de l’album, fresque hyperpop sous amphètes (disons-le ainsi) mise à jour à l’automne avec une réédition. Véritable bande-son du Brat Summer, ce mouvement viral qui a infusé toutes les sphères – mode, politique, philosophie (oui, même elle). En attendant samedi, 23h45, on vous a déniché quelques infos pour patienter.

La setlist

1h15. Voilà le court laps de temps dont disposera Charli pour électriser la fosse de We Love Green. Au programme : une majorité de titres tirés de Brat, sans oublier quelques pépites issues de ses cinq premiers albums – ceux qui n’ont pas attendu la dernière hype pour faire lever les foules. Un conseil : échauffez-vous bien. D’après les setlists de l’année écoulée, l’Anglaise a l’habitude d’enchaîner les bangers à toute allure, entrecoupés de respirations plus éthérées. Traduction : elle pourrait très bien ouvrir avec un quarté dans l’ordre – “365”, “360”, “Von Dutch” et “Rewind” – calmer les ardeurs avec “I Might Say Something”, puis relancer la machine avec “Club Classics”, “Unlock It”, “Talk Talk” et “Apple”, avant un dernier break tout en douceur sur “So I”. Voilà notre pronostic, même s’il y aura évidemment des surprises.

La scénographie

La scénographie d’un concert de Charli XCX ? C’est surtout… Charli XCX. Bien sûr, il y a les écrans géants, le grand drap estampillé Brat, quelques lumières bien placées. Mais l’essentiel, c’est la scène pensée comme une piste de décollage pour l’Anglaise : elle court d’un bout à l’autre du podium, descend dans la fosse, grimpe sur les passerelles, trône à l’avant-scène. Ce qui change tout, c’est la caméra qui la suit dans ses pérégrinations, diffusant le tout en live sur les écrans. Résultat : interactions garanties avec le public et parfois avec le décor — comme à Londres cet automne, quand elle a craché sur le plexi… avant de le nettoyer avec la bouche. Tout est sous contrôle.

Le look

Comment sera sapée Charli à We Love Green ? Parce que oui, le Brat Summer, c’est un état d’esprit… mais surtout une affaire de style. Pour tenter de deviner, on a épluché son dernier look de scène à la loupe, Bottin de la mode en main. Verdict ? Bottes noires signées Fidan Novruzova (label azéri qui monte), short et ceinture en cuir R & M Leathers, débardeur blanc noué sur le flanc. Et détail qui tue : un soutien-gorge rouge CUUP, alors qu’elle militait jadis pour le no-bra. Le signe d’un Brat Summer 2.0 ? Affaire à suivre samedi, sur la grande scène.

Les surprises

Qu’est-ce qui rendra ce concert différent des autres ? Charli a semé quelques indices pour nourrir nos pronostics. D’abord, la date : pile un an après la sortie de Brat. Et vu le message ému qu’elle a posté pour les cinq ans de son album précédent, on sait que l’Anglaise aime marquer les anniversaires. On parie donc qu’elle ne sera pas seule sur scène à Paris.

Avec qui ? Peut-être Troye Sivan, avec qui elle a déjà partagé un show surprise jeudi dernier à Primavera, à Barcelone. Dans les potentiels guests, on ajoute aussi Shygirl — vue plusieurs fois à We Love Green et apparemment dispo ce week-end. Et pourquoi pas Billie Eilish ? Off samedi, attendue à Paris la semaine suivante. Rêver grand, c’est aussi ça, le Brat Summer.