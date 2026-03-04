Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Six écrans français dans les meilleurs cinémas du monde

Time Out sacre les plus beaux cinémas du monde, Le Grand Rex et Le Louxor dans le classement

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Le Grand Rex
Le Grand Rex
Publicité

Moteur, action ! Le classement 2026 des meilleurs cinémas de la planète par les experts internationaux de Time Out vient d’arriver sur vos écrans (d’ordinateur). Champion français, Le Grand Rex, avec son ciel étoilé et sa salle immense, émarge à la 11e place entre le moderniste Cineteca Nacional de México et le mythique Eden Théâtre de La Ciotat, le plus ancien cinéma du monde (en activité depuis 1899 !). Et à la 78e place, on trouve Le Colisée à Carcassonne et ses stucs Art nouveau.

Le Louxor © Anthony Rauchen
Photograph: Le Louxor © Anthony Rauchen

Un nouvel arrivé se glisse entre une inamovible icône du Quartier Latin (Le Champo en n° 25) et un bijou de Montmartre (Studio 28 en n° 49) : le Louxor ! Le cinéma du 18e déploie ses fastes néo-égyptiens à la 38e place. Cette salle sauvée par les associations de riverains de Barbès représente un symbole fort de la résilience du 7e art à l’heure des Reels et des écrans de 6 pouces. D’ailleurs, le champion de ce classement est le célèbre Chinese Theatre de Los Angeles, témoin de l’âge d’or d’Hollywood. 

Tout le classement est à retrouver ici

À la une
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.