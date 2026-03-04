Six écrans français dans les meilleurs cinémas du monde

Moteur, action ! Le classement 2026 des meilleurs cinémas de la planète par les experts internationaux de Time Out vient d’arriver sur vos écrans (d’ordinateur). Champion français, Le Grand Rex, avec son ciel étoilé et sa salle immense, émarge à la 11e place entre le moderniste Cineteca Nacional de México et le mythique Eden Théâtre de La Ciotat, le plus ancien cinéma du monde (en activité depuis 1899 !). Et à la 78e place, on trouve Le Colisée à Carcassonne et ses stucs Art nouveau.

Photograph: Le Louxor © Anthony Rauchen

Un nouvel arrivé se glisse entre une inamovible icône du Quartier Latin (Le Champo en n° 25) et un bijou de Montmartre (Studio 28 en n° 49) : le Louxor ! Le cinéma du 18e déploie ses fastes néo-égyptiens à la 38e place. Cette salle sauvée par les associations de riverains de Barbès représente un symbole fort de la résilience du 7e art à l’heure des Reels et des écrans de 6 pouces. D’ailleurs, le champion de ce classement est le célèbre Chinese Theatre de Los Angeles, témoin de l’âge d’or d’Hollywood.

Tout le classement est à retrouver ici