Six restaurants subliment le wagyu avant Noël

Entre bistrot et gastro, six plats d'exception pour découvrir la meilleure viande de bœuf du monde

Il existe des mots magiques qui ont le don de faire vibrer de plaisir : dites « père Noël » à un enfant, « vitrine de banque » à un black bloc ou « wagyu » à un gastronome carnivore. Ce terme, qui se traduit par « bœuf japonais », ne correspond pas à une race mais à une conduite d’élevage très stricte, notamment dans l’alimentation des bêtes avec un cocktail secret de céréales. C’est cela qui va donner à la viande ce persillé unique et cette tendreté de dingue.



Durant tout le mois de décembre, six adresses mettent cette viande d’exception en vedette dans des plats inédits, concoctés pour l’occasion et disponibles seulement une semaine. Zac Gannat, chef de Lolo Bistro, part sur une fusion dont il a le secret : wagyu flambé, ragoût de ventrèche de thon et légumes sauce Xo accompagnés d’un flatbread au beurre roux. Yuji Mikuriya, de la très chic adresse Ojii, va proposer une fondue nippone aux truffes d’automne avec bavette de wagyu, cresson, salsifis, champignon japonais… Mitsuru Yanase, de Vertus, va saisir un faux-filet sur le grill puis le servir avec des légumes anciens, un millefeuille de pommes de terre et une purée de topinambour, tandis que Ryuji Teshima, de Pages, terremerise avec un risotto de bœuf wagyu, comté et sushi de sériole. De quoi bien vous préparer pour le réveillon.

Où ?

Du 4 au 10 Décembre 2023

Lolo Bistrot 53 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9e

Vertus 45bis rue d'Aguesseau, Boulogne-Billancourt

Du 11 au 17 Décembre 2023

Pages, 4 rue Auguste Vacquerie, Paris 16e

OJII, 6 rue Perronet, Paris 7e

Du 18 au 24 Décembre 2023

Marie Akaneya, 12 rue Godot de Mauroy, Paris 9e

La Table du Caviste Bio, 55 rue de Prony, Paris 17e

