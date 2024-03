Urgence climatique ou pas, il vous semble compliqué de devenir végétarien strict et d’abandonner complètement la viande, son bon goût de grillé, sa légère acidité, le rassurant de son gras ? Chez Time Out on vous comprend et on vous propose de manger moins de viande mais mieux avec cette sélection d’adresses pour carnivores où la barbaque est sourcée avec soin chez les meilleurs bouchers ou éleveurs. Poulets fermiers élevés au grand air, viande argentine plus tendre que du beurre, veau fondant sous la langue… Bref, peu importe comment vous l'aimez, voici nos meilleurs spots pour s'enfiler de la bidoche d'exception. A vos couteaux !